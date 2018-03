Forti boati oggi a Milano, che cos'è il boom sonico | Video

Due forti boati sono stati sentiti oggi in diverse zone della Lombardia, da Milano fino ai confini della provincia di Varese. Tantissime le telefonate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine da parte di residenti. I due boati però altro non erano che il frastuono prodotto da due caccia militari che hanno superato la barriera del suono, come confermato dalla questura e dall'Aeronautica militare.

I caccia, due Eurofighter, sono partiti poco prima delle 11 di questa mattina dall'aeroporto militare di Istrana, nel Trevigiano, per intercettare un aereo di linea francese che, entrato nello spazio aereo italiano col segnale disattivato, avrebbe cambiato repentinamente rotta per cause sconosciute. Insomma, nessuna esplosione e nessun giallo. Si è trattato semplicemente di due aerei che hanno superato la barriera del suono.

Forti boati prodotti da due caccia, la spiegazione

Ma cos’è esattamente un boom sonico? Il boato si genera quando un aereo a reazione supera la velocità del suono, circa 1200 km/h. Esempi di boom sonico si hanno ad esempio anche quando si fa schioccare una frusta. Di solito gli aerei di linea viaggiano invece a velocità inferiori per originare un boom sonico.

Tecnicamente il boato è il suono prodotto dal Cono di Mach, generato dalle onde d'urto create da un oggetto che passa a velocità supersonica. Su YouTube ci sono diversi filmati che mostrano cosa accade quando un jet produce un boom sonico. Come si vede dalle immagini, le onde d’urto formano una sorta di cono che si dipana in cerchi sempre più grandi.

Boati oggi a Milano, cos'è il boom sonico | Video

Paura in Lombardia, Eurofighter intercettano Boeing AirFrance

