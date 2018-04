Forti boati nel Cilento: due aerei infrangono il muro del suono

Momenti di paura questo pomeriggio nella provincia di Salerno dove sono stati avvertiti due forti boati. Il fragoroso rumore, udito intorno alle ore 16.20, era stato provocato da di due aerei caccia che hanno superato la barriera del suono. Il frastuono, molto fastidioso per l'orecchio umano, è stato sentito in diverse zone tra il Cilento e Vallo di Diano.

Il fatto

I due caccia Eurofighter hanno quindi superato la velocità del suono, intorno ai 1.200 chilometri orari in normali condizioni. Le onde d’urto generate da questo tipo di volo provocano un forte boato percepito dall’orecchio umano: qualcuno aveva inizialmente pensato ad un’esplosione.

Il comunicato dell'Aeronautica Militare

Maggiori dettagli sulla vicenda sono stati specificati nel comunicato ufficiale dell'Aeronautica Militare pubblicato sul sito del Ministero della Difesa: "Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) hanno intercettato un velivolo in prossimità di Trapani che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del Traffico Aereo. Alle ore 16.20 circa di oggi i due caccia dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, hanno ricevuto l'ordine di identificare il velivolo in transito nello spazio aereo italiano con il quale si erano interrotte le comunicazioni da terra. L'intercettazione è avvenuta in prossimità di Trapani. Dopo pochi minuti dall'ordine ricevuto in volo, i due caccia intercettori hanno stabilito il contatto visivo con il velivolo accertando così che quest'ultimo non si trovava in condizioni di emergenza o pericolo. Una volta identificato il velivolo, i due caccia lo hanno scortato fuori dai confini nazionali".

"Per ridurre i tempi di intervento - continua il comunicato - i due Eurofighter sono stati autorizzati al volo supersonico. Il superamento della barriera del suono è stato percepito in zona Eboli (SA). L'ordine è pervenuto dal CAOC (Combined Air Operation Center) di Torrejon, ente NATO responsabile per la sorveglianza dei cieli nell'area, e l'intervento dei velivoli è stato controllato dalla sala operativa del 22° Gruppo Radar dell'Aeronautica Militare di Licola".

"I due Eurofighter hanno ricevuto l'ordine di intercettare il velivolo – detto in gergo tecnico scramble - mentre si trovavano già in volo per addestramento pianificato. I velivoli dell'Aeronautica Militare infatti hanno la possibilità di intervenire con rapidità e flessibilità in qualunque momento, e secondo necessità, su ordine della catena di comando e controllo della Difesa Aerea".

Un episodio molto simile a quello avvenuto in Lombardia a marzo, dove i boati provocati da due caccia avevano destato preoccupazione tra la popolazione.

