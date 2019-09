Bocciato due volte, la scuola nega l'ingresso ad un alunno 13enne

Avvisati solo con una telefonata arrivata - tra l'altro - alla vigilia della riapertura della scuola: così un 13enne di Fossacesia, piccolo Comune in provincia di Chieti, è stato "respinto" dall'istituto cui si era reiscritto.

Il ragazzo infatti a Giugno era stato bocciato per la seconda volta e la scula media che frequentava lo ha invitato ad iscriversi altrove.

La scuola si è infatti appellata a una normativa adottata dal consiglio scolastico secondo la quale non è possibile ammettere un alunno che si iscrive per tre anni consecutivi alla stessa classe.

Come ricostruisce ChietiToday la famiglia si è rivolta ad un avvocato anche perché la comunicazione della scuola è giunta solo mercoledì, alla vigilia della riapertura: troppo tardi per poterlo iscrivere in un altro istituto.

Come spiega il legale della famiglia, Pietro Cotellessa, la decisione viene contestata in ogni modo in quanto "non applicabile in una scuola media e a un ragazzo in obbligo scolastico".

"L’alunno è stato impossibilitato a frequentare le lezioni, sia nell’istituto di riferimento che in altro, stante la mancata comunicazione della non ammissione in tempi utili per potersi iscrivere altrove. Non da ultimo il ragazzo in questi anni ha assistito alla separazione dei genitori, dai toni accesi e che ha creato non pochi disagi familiari e sociali”

L’avvocato ha fatto sapere che sarà impugnato ogni atto amministrativo in danno all’alunno e verrà fatto in modo che la Procura della Repubblica di Lanciano accerti eventuali responsabilità penali in merito all’accaduto.

Una segnalazione è stata inoltre inviata al Ministero della pubblica istruzione e all'Ufficio scolastico regionale.