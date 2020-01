Bocconi-killer pieni di chiodi: un cane ne mangia tre e viene operato d'urgenza

TORINO - "Abbiamo fatto il solito giro", poi "il cane si è fermato. Abbiamo visto che stava masticando qualcosa e gli abbiamo tolto il boccone di bocca. Aveva ingerito tre pezzi di würstel che contenevano ciascuno una dozzina di chiodi". È quanto raccontano a TorinoToday, i proprietari di un cane operato d'urgenza dopo aver mangiato dei bocconi-killer trovati lungo la strada comunale di Mongreno. Fortunatamente l'animale si salverà.

I bocconi pieni di chiodi ricomparsi il giorno successivo

I proprietari e altri residenti hanno sporto denuncia alla stazione dei carabinieri Barriera Casale di strada Traforo del Pino. Hanno anche tappezzato la zona di volantini in modo da mettere in guardia gli altri proprietari dei cani. "Quando siamo tornati dalla clinica abbiamo visto che non c'era più nulla, ma la mattina successiva dopo le 9 ne sono ricomparsi altri otto". Sul terreno sono stati trovati anche alcuni chiodini, probabilmente persi da chi li ha messi nei pezzi di würstel.