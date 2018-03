Bologna, tragedia nella notte: operaio muore fulminato sui binari

Tragedia sui binari a Bologna. Nella notte un operaio ha perso la vita mentre effettuava dei lavori di manutenzione per la rete ferroviaria nel nodo bolognese.

L’incidente è avvenuto intorno all’1.40 di questa notte. La vittima - riferisce una nota di FSI - era impiegata per una ditta appaltatrice, è deceduta dopo essere rimasta folgorata durante alcuni lavori di manutenzione della linea elettrica nei pressi di Bivio Navile.

Per accertare le cause della tragedia è stata avviata un’inchiesta interna. Così fanno sapere dalle Ferrovie dello Stato, aggiungendo che "la Rete Ferroviaria Italiana esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza ai familiari".

Solo pochi giorni fa, sempre nel Bolognese, un’altra tragedia sul lavoro. Valter Perna, operaio originario di San Severo, è morto in seguito all'urto con un mezzo in corsa, mentre stava lavorando a un cantiere sull'autostrada A14. A travolgerlo un’auto pirata il cui conducente ha poi proseguito la sua corsa in direzione Sud, senza fermarsi.

Aggiornamenti su BolognaToday