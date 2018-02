Elezioni, scontri a Bologna tra polizia e centri sociali

Scontri a Bologna in piazza Galvani tra la Polizia e gli antifascisti che avevano occupato la piazza per impedire il comizio di Forza Nuova previsto per stasera.

La Polizia si è schierata e ha cominciato ad avanzare per sgomberare la zona e sono partite prima le spinte, poi uno scambio di manganellate da un lato e colpi sferrati con le aste dei cartelli dall'altro. I manifestanti sono stati spinti su via Farini e lì, mentre indietreggiavano, la Polizia ha di nuovo cominciato a manganellare. Si è vista volare almeno una bottiglia di vetro. Diversi manifestanti risultano contusi, e anche una giornalista del 'Corriere di Bologna' è stata colpita da una manganellata sulla mano con cui teneva lo smartphone per riprendere la scena.

Fonte Agenzia Dire