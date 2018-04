Attentato al vicesindaco: bomba fa crollare la sua casa

Ignoti hanno piazzato una bomba all'interno dell'abitazione di campagna del vicesindaco di Esporlatu, piccolo comune in provincia di Sassari. Ad accorgersi di quanto era accaduto sono stati alcuni pastori che hanno subito avvisato il proprietario.

La casa del vicesindaco Giovanni Canu si trova in una zona isolata, in località Sa Chessa, e non viene utilizzata spesso, come ricostruisce l'agenzia di stampa Ansa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bono, che stanno cercando di chiarare la vicenda e individuare il tipo di esplosivo utilizzato.

"Non ci sarebbero dubbi sul fatto che l'intimidazione sia legata all'attività politico-amministrativa del vicesindaco. Ad aprile del 2017 Canu, carabiniere in pensione, era stato già vittima di un attentato: gli era stata bruciata l'auto", conclude l'Ansa.