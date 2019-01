Bomba da Euronics, le telecamere hanno ripreso l'uomo che ha piazzato l'ordigno

Esplosione nella notte a Foggia dove intorno alle due una bomba è stata fatta esplodere all'ingresso di un negozio Euronics, in zona Villaggio Artigiani, alla periferia della città.

L'ordigno è stato posizionato in un angolo della saracinesca, che è stata pesantemente danneggiata, mentre l'onda d'urto ha divelto parte della copertura esterna della facciata.

Foggia, il "bombarolo" ripreso dalle telecamere

A piazzare la bomba, secondo quanto emerge dalle prime indagini, è stato un giovane giunto sul posto in auto, insieme ad un complice.

A rivelarlo sono alcuni stralci dei filmati tratti dalle numerose telecamere posizionate nel piazzale dell'attività colpita e lungo la strada. Nelle immagini, infatti, si vede un giovane con il volto parzialmente coperto mentre posiziona ai piedi della saracinesca un 'secchiello' contenente l'ordigno.

Innescata la miccia, il giovane si allontana e dopo 60 secondi circa si realizza la deflagrazione. Altre telecamere hanno ripreso lo stesso giovane allontanarsi a bordo di un'auto, condotta da un complice, che lo aspettava a circa 100 metri dal negozio colpito.

Bomba davanti ad un negozio Euronics a Foggia, le indagini

Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti della squadra mobile di Foggia, gli stessi che nelle ultime settimane hanno messo a segno due arresti (uno in flagranza di reato, l'altro su ordinanza di custodia cautelare) a carico di altrettanti soggetti, ritenuti vicino alla cirminalità organizzata, accusati di tentata estorsione ai danni di commercianti della zona.

E' la terza bomba in una settimana, il video

E' la terza bomba a Foggia ai danni di un'attività commerciale in meno di una settimana. In basso un video che mostra i danni provocati dalla bomba. Servizio di Roberto D'Agostino per FoggiaToday.