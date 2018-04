Gallipoli, bomba nell'hotel comprato all'asta: esplosione sventra le pareti

Esplosione in un hotel di Gallipoli. Un ordigno è deflagrato poco prima della mezzanotte all’interno di un albergo in fase di ristrutturazione, nella zona di Lido San Giovanni. Si tratta del “Porta d’Oriente”, riferisce LeccePrima: un vecchio albergo degli anni Sessanta acquistato all’asta, con procedura ordinaria, dopo il fallimento di un noto tour operator della Città Bella. E’ stato dunque acquisito da una società a responsabilità limitata, con sede nel capoluogo salentino, in via Maremonti, la “M&F”.

L’edificio si trova in via Ludovico Ariosto, alle spalle della stazione di servizio “Q8” e nelle vicinanze di numerose palazzine abitate tutto l'anno da residenti gallipolini. La deflagrazione, udita intorno alle 23,50, ha sventrato uno dei quattro piani della struttura, quello posto al livello strada. Una parete è stata del tutto demolita, ma i danni sono consistenti anche per ciò che riguarda il resto. Attualmente è in fasi di rifacimento, da parte di una ditta di Martano, la quale era in questi giorni alle prese con l’installazione dei cavi in rame sulla pavimentazione e nei muri.

Sul luogo, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento locale, anche gli agenti del commissariato locale e i carabinieri. I pompieri, al termine del sopralluogo, hanno dichiarato inagibile la struttura ricettiva.

