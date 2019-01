Bombe nel napoletano, la politica tra solidarietà e polemiche

La bomba di ieri sera che ha distrutto la pizzeria di Gino Sorbillo a Napoli. Gli altri otto ordini esplosi in un mese contro le attività commerciali di Afragola, l'esplosione a Sant'Antimo. "Lo Stato deve farsi sentire adesso più che mai. Non dobbiamo lasciare spazio per la paura, ma solo per la forza di annientare questo schifo", è stato il commento su Facebook del vicepremier Luigi Di Maio dopo la notizia della bomba che ha distrutto la storica pizzeria di via dei Tribunali.

Botta e risposta tra de Magistris e Salvini

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, commentando quanto accaduto, aveva invocato l'arrivo di in città di rinforzi da parte delle forze dell'ordine, chiamando in causa direttamente il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Questi criminali si devono arrendere: non passeranno. Devono sapere che il riscatto di Napoli passa attraverso l'onestà, la cultura e la ribellione ad ogni forma di violenza", ha detto l'ex pm, che ha aggiunto: "Siamo ancora in attesa delle forze di polizia che per ben due volte il ministro dell'Interno, venuto a Napoli, aveva promesso ma che personalmente non ho visto, se non nelle occasioni in cui qualche autorevole esponente del governo fa visita nelle città del nostro Paese".

A stretto giro di posta è arrivata la replica di Salvini: "In questa manovra economica approvata quindici giorni fa ci sono circa 400 milioni di euro per assunzioni delle forze dell'ordine. Nel 2019 ci sono i tempi tecnici per lo scorrimento delle graduatorie, per i concorsi, per la formazione e per l'arrivo in strada. Questo valga per il sindaco di Napoli, come per il sindaco di Roma e qualsiasi altro sindaco. Sono contento di essere riuscito a fare in sei mesi quello che altri non sono riusciti a fare in sei anni. Oltretutto a Napoli in questa manovra economica ci sono i soldi per assumere 100 uomini della polizia locale in più ed è un unicum in tutta Italia. Il sindaco o non se n'è accorto o è impegnato a regalare documenti a chi non ne ha titolo. A Napoli mi sembra che ci siano un po' di problemi di cui il sindaco si dovrebbe occupare, oltre che far politica". Salvini ha poi annunciato che sarà in provincia di Napoli "entro 48 ore", "prima ad Afragola e poi proprio a Napoli", assicurando di essere "in contatto con Questura e Prefettura".

Ma a chiedere più presenza dello Stato è anche la Confesercenti interprovinciale di Napoli, Avellino e Benevento. "Il nostro è un grido d'allarme disperato, una invocazione nei confronti dello Stato, che ora deve scendere in campo con i mezzi e con gli uomini, che ha, adeguati", ha detto il presidente Vincenzo Schiavo. "La bomba che stanotte ha distrutto la pizzeria, ma anche gli 8 ordigni esplosi in un mese contro le attività commerciali di Afragola, sono la conferma che lo Stato è debole, che ha bisogno di più uomini che lavorino per sconfiggere questo fenomeno. Le mafie sono un male, dei tumori che se non si estirpano alla radice continueranno ad esistere".

Solidarietà a Sorbillo dopo la bomba contro la pizzeria

A Sorbillo è arrivata anche la vicinanza del mondo della cultura e dello spettacolo e non solo. "Gino Sorbillo dice la verità, a Napoli la maggioranza è costituita da persone straordinarie e lui è senz'altro una di queste. Forze Gino", ha detto lo scrittore Roberto Saviano. "Un abbraccio alla famiglia Sorbillo e a tutti i Napoletani per bene!!!", ha twittato l'attore Alessandro Gassman, mentre Caterina Balivo ha scritto: "La bomba piazzata alla pizzeria Sorbillo è una ferita al cuore di Napoli, al suo centro storico e alle sue antiche tradizioni. Piena solidarietà alla famiglia Sorbillo e a tutti i Napoletani perbene che attendono risposte concrete".

Dall'annuncio dell'esplosione sono arrivati anche decine di commenti da parte di semplici cittadini. "Colpiscono Sorbillo, colpiscono il simbolo della Napoli onesta, lavoratrice, che non si piega alla criminalità. Tanta solidarietà e una sola richiesta: Gino non mollare!!!", scrive Monica, e con lei Massi che parla di "una bomba al cuore di Napoli e di tutto il sud Italia ostaggio delle mafie". E se Ciro chiede "una risposta, tutti insieme, Stato e cittadini per bene" - riempiamo la pizzeria, propone, "per fargli capire che non è solo" -, per Mihai la 'colpa' di Sorbillo è quella di essere "uno dei simboli di una città inclusiva, solidale, antirazzista, per la legalità". "Con Sorbillo e contro la camorra!", il grido che si leva nei tanti 'cinguettii' dei napoletani su Twitter, che non si arrendono: "Continueremo a passeggiare per via dei Tribunali mentre una marea di gente aspetta la tua pizza e su quei fogli invece di quella scritta - quel "chiusa per bomba", ndr. - torneranno i nostri nomi. Forza!". "Vogliono distruggere il buono, vogliono piegare il nostro orgoglio, ma torneremo tutti a mangiare le tue meravigliose pizze. A nuj - promettono - nun c'accir nisciun o ssaj".