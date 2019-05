Avevano una 'bomba' in casa e la usavano come schiaccianoci 

Nel loro salotto di casa conservavano una bomba della Seconda Guerra Mondiale e non solo, la utilizzavano anche come schiaccianoci, senza sapere il rischio che stavano correndo. A scoprire l'ordigno, custodito da una coppia di anziani di Meda, in provincia di Monza, dai carabinieri di Seregno.

Marito e moglie, entrambi 70enni, conservavano il proiettile di artiglieria, lungo quindici centimetri e largo tre, come un soprammobile. A volte i due usavano l’ordigno, ereditato dal padre della donna che la conservava in casa dal lontano 1945, come uno schiaccianoci. Ignari della pericolosità e del possibile rischio di esplosione.

Pochi giorni fa i due 70enni si sono rivolti ai carabinieri, desiderosi di liberarsi di quella vecchia bomba. I carabinieri hanno prelevato l’ordigno e hanno fatto intervenire gli artificieri dell’Arma. La bomba è stata fatta brillare a Paderno Dugnano, in una cava. Nessuna denuncia per i due 70enni in quanto erano inconsapevoli della detenzione di un ordigno così potenzialmente pericoloso.