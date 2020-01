Botti di fine anno: cucciolo muore per lo spavento davanti agli occhi dei padroni

Un cucciolo di pastore abruzzese è morto a Lecce a causa dei botti di fine anno. Nel clou dei festeggiamenti, racconta LeccePrima, la piccola Diana si è accasciata davanti agli occhi increduli dei suoi padroni. E tutto ciò nonostante il regolamento di polizia locale preveda il divieto assoluto di usare petardi.

Il piccolo maremmano, di soli undici mesi, era stato da poco adottato da una famiglia. Ma a nulla sono valse le attenzioni delle persone che aveva attorno. Lo spavento è stato troppo grande. Il cucciolo sarebbe morto di infarto.

Rabbia e sgomento non solo da parte di coloro che se ne erano presi cura con amore, ma anche di tanti utenti Facebook che si sono imbattuti nel malinconico post della padrona del cucciolo.

"Molte persone credono che quando le associazioni animaliste si battono per l'abolizione di questa, ormai, 'becera' pratica di festeggiare l'arrivo del nuovo anno con botti e fuochi d'artificio, lo facciano per partito preso, purtroppo non è così e la morte di Diana ne è un esempio". Lo dice Giuseppe Albanese, presidente dell'associazione Ata-Pc (Associazione tutela animali e protezione civile) di Lecce.

"Non basta fare le ordinanze, servono controlli e una legge nazionale"

"In molte città - spiega Albanese - ormai vanno di moda le ordinanze contro i botti di fine anno ma, fino a quando queste ordinanze non verranno realmente applicate, non serviranno a nulla. A nostro avviso, non basta fare un'ordinanza per vietare i botti, che già sono vietati perché illegali, ma occorre varare una legge nazionale che abolisca definitivamente questa pratica, perché gli animali hanno il diritto a non morire a causa dei botti di Capodanno. Vietare non basta, occorrono controlli seri e sanzioni mirate".

"La nostra Associazione - conclude Albanese - si batterà con tutte le sue forze affinché questa 'usanza' possa essere debellata, appellandosi al diritto alla vita di tutti gli esseri viventi e lo faremo in memoria della piccola Diana".