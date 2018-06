Giovane mamma scomparsa nel nulla, svolta nel caso: il marito fermato per omicidio

Potrebbe essere ad una drammatica svolta il caso di Allou Suad, la mamma bresciana di 29 anni di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. Nella notte le forze dell’ordine hanno fermato il marito 50enne della scomparsa. Le accuse contro di lui sono pesantissime: omicidio volontario e occultamento di cadavere. Da un paio d’anno i due coniugi facevano vite separate. La scomparsa della donna, di origini marocchine come il marito, è stata denunciata lunedì scorso dalla figlia di nove anni che allarmata aveva chiesto aiuto ai vicini.

Con il passare delle ore si fanno sempre più deboli le speranze di ritrovare in vita la 29enne, dipendente di un’azienda di pulizie, mentre prende piede l’ipotesi di una morte violenta. BresciaToday scrive che l’uomo sarebbe stato ripreso dalle telecamere di un bar di via Milano mentre caricava in auto un grosso sacco nero.

Brescia, giovane mamma scomparsa nel nulla: le indagini

La possibilità raccapricciante, ma che purtroppo non è da escludere, è che in quel grosso sacco nero potesse esserci il corpo senza vita della giovane Allou Suad.

Per il momento lui nega tutto: in quel sacco, ha raccontato agli inquirenti, c’erano solo vestiti usati. E con la presunta morte di Suad (il cui cadavere comunque non è stato ancora ritrovato) lui non c’entra nulla.

Certo è che da tempo la relazione tra Allou e il marito non funzionava più. In passato, racconta La Stampa, "ci sarebbero stati diversi episodi di maltrattamento" tanto che l’uomo poteva vedere i figli solo in contesti protetti.

La donna aveva portato i figli dal papà a Cremona venerdì scorso; l’uomo avrebbe dovuto riportarli indietro domenica sera. Ma da quel giorno Suad sembra sparita nel nulla.