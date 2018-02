Briatore condannato a 18 mesi per la storia dello yacht Force blu

Sconto di pena ma condanna confermata per Flavio Briatore. La Corte d'Appello di Genova ha condannato l'imprenditore a un anno e 6 mesi per reati fiscali relativi all'uso del "Force blu", lo yacht di 63 metri, con servizio pari a un hotel a cinque stelle, che Flavio Briatore affittava per le crociere.

Briatore condannato: la sentenza di prima grado

Lo yacht fu sequestrato dalla Guardia di Finanza nel maggio 2010 al largo di La Spezia

In primo grado Briatore era stato condannato ad un anno e undici mesi con la condizionale. Dunque pena ridotta, ma non di molto. All'indomani della sentenza di primo grado l'imprenditore si sfogò così: "Non leggo i commenti dei giornali sulla sentenza che mi condanna a un anno e undici mesi per reati fiscali. Non mi interessa. Carta straccia. Il mio yacht, "il Force Blu" ancora oggi continua a fare attività di charter, come ho sempre sostenuto, e poi mi condannano. I giornali e i giornalisti italiani sono bravi a fare titoloni quando c'è da sparare. Ma faremo appello. Questa storia non sta in piedi".