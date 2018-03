Buche stradali, come chiedere il risarcimento danni

Buche stradali, macchie d’olio, tombini rialzati e strade sconnesse, mettono spesso a rischio l’incolumità di pedoni, automobilisti e conducenti di moto, scooter e motorini. Quando poi il maltempo ci mette lo zampino e complice la cattiva manutenzione, la situazione peggiora e ci ritroviamo con strade colabrodo.

Danni per buche, di chi è la colpa

Nel caso in cui a causa delle buche e strade sconnesse automobilisti e motociclisti riscontrino dei danni ad auto e moto è bene sapere che la responsabilità è imputabile all’ente proprietario della strada, vale a dire al Comune se siamo in città, o regioni o provincie nel caso di strade extraurbane, o del gestore autostradale.

Come chiarisce l'unione nazionale dei Consumatori in caso di incidente, il malcapitato può dunque intraprendere la strada del risarcimento nei confronti dell’ente comunale, seguendo una semplice procedura.

Risarcimento danni per buche: cosa fare

Chi si trovasse ad incorrere in un incidente per le imperfette condizioni del manto stradale è importante seguire alcune semplici regole per poter poi chiedere un rimborso dei danni subiti.

Nel caso di incidente per buche è bene richiedere l’immediato intervento della polizia municipale, della polizia stradale o dei carabinieri, così da far rilevare sul posto le condizioni della strada e verbalizzare, nell’immediatezza del fatto, l’esistenza della buca, della strada sconnessa, etc.;

E' bene per automobilisti e motociclisti scattare alcune foto dei luoghi prima che le ditte responsabili della manutenzione di riparare il danno;

E' bene per automobilisti e motociclisti coinvolgere testimoni che abbiano assistito all’evento;

Nel caso di lesioni fisiche recarsi immediatamente al Pronto Soccorso.