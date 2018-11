Non lo fanno salire senza biglietto, senzatetto dà fuoco a sette bus

TORINO - Ha confessato il 50enne italiano senza fissa dimora che nelle prime ore del mattino è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver dato fuoco nella notte a sette pullman di GTT parcheggiati nel piazzale della stazione ferroviaria di Ciriè. L'uomo avrebbe appiccato l'incendio per vendicarsi del fatto che non lo facevano salire a bordo dei mezzi senza il biglietto. È stato possibile riconoscerlo e identificarlo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza delle vie limitrofe. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri di Venaria e coordinate dalla Procura di Ivrea.

Tutti i mezzi pubblici sono andati distrutti: si tratta di autobus Iveco “My Way” di proprietà della Gtt, l'azienda di trasporti locale. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita a seguito dell’incendio.

L'incendio è stato domato al termine di un lungo intervento dei vigili del fuoco di San Maurizio e Torino, intervenuti con alcuni volontari. La zona è stata messa in sicurezza e l’operazione di spegnimento si è conclusa intorno alle tre di notte. E' stato scongiurato grazie alla prontezza dei pompieri il pericolo incendio per i treni fermi nelle vicinanze e per l’edificio della stazione.