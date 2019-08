Cadavere di una ragazza di 20 anni trovato in un campo: "Era lì da giorni"

Il corpo era lì probabilmente da giorni. Settimane, forse. Il cadavere di una ragazza di una ventina d'anni è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 26 agosto, in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Era in avanzato stato di decomposizione in un terreno nei pressi di via Canale.

Busto Arsizio, trovato cadavere di ragazza di 20 anni in un campo

La macabra scoperta è stata fatta da un agricoltore, proprietario dell'area, mentre falciava l'erba sul suo trattore. L'uomo ha immediatamente lanciato l'allarme e chiamato le forze dell'ordine. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. Tra gli abiti sarebbero stati trovati dei documenti di identità - da lì l'ipotesi sull'età. Serviranno però esami più approfonditi sul cadavere per avere ulteriori informazioni potenzialmente utili per le indagini: il volto della giovane vittima era irriconoscibile. L'autopsia è in programma domani. Tutte le piste sono aperte.