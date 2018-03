Terzigno, trovato il cadavere del marito: si è suicidato dopo aver ucciso la moglie

Pasquale Vitiello, l'uomo che ieri a Terzigno (in provincia di Napoli) ha ucciso la moglie, Immacolata Villani di 31 anni, davanti alla scuola frequentata dalla figlia, si è tolto la vita.

I carabinieri, scrive NapoliToday, hanno rinvenuto il suo cadavere a poca distanza dello stesso istituto scolastico. Il cadavere del 36enne, ricercato ieri a lungo dalle forze dell'ordine, si trovava poco distante dalla scuola, in via Vicinale Mauro Vecchio. Era in un rudere circondato dalla vegetazione. L'uomo si è tolto la vita subito dopo aver sparato alla donna, con la stessa arma.

I parenti dell'uomo - scomparso dopo l'omicidio di sua moglie - ieri avevano rivolto un appello: "Dacci un segno, ti preghiamo: costituisciti. Assumiti le tue responsabilità, noi saremo al tuo fianco". Quella nei suoi riguardi è stata una caccia senza sosta: due elicotteri avevano sorvolato la zona fino al pomeriggio. Stamattina l'epilogo.

"In molti se lo aspettavano – ha commentato a caldo il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ai microfoni di Sky - si chiude una pagina triste per la nostra città". Ranieri si è inoltre complimentato con il lavoro delle forze dell'ordine. Pare Vitiello avesse lasciato a casa sua - da tempo viveva separato dalla moglie - alcune lettere: in una di queste si diceva "incompreso", e minacciava di farsi giustizia. Ieri lo zio di Immacolata aveva spiegato a NapoliToday che la 31enne aveva denunciato il marito per stalking.