Trovano cadavere in auto: indossava un passamontagna, svolta nelle indagini

Colpito alla testa con un proiettile: giallo a Ponte Felcino, paesino alle porte di Perugia dove è stato trovato il cadavere di un uomo all'interno di una autovettura.

L'uomo indossava passamontagna e guanti e secondo gli investigatori faceva parte della banda che poche ore prima aveva messo a segno un furto in una tabaccheria lontana solo qualche centinaio di metri da luogo del ritrovamento dell'Audi.

Davanti all'esercizio commerciale un vigilante della sicurezza privata avrebbe aperto il fuoco quando l'Audi ha speronato la sua auto per scappare.

Il tutto e avvenuto poco dopo le quattro mentre il cadavere è stato trovato solo alle otto da un uomo che andava a lavorare. Nell'automobile, col lunotto posteriore completamente sfondato, c'era refurtiva (soldi, sigarette e gratta e vinci) e arnesi da scasso. Non c'erano invece armi da fuoco. Secondo quanto emerge, a mettere a segno il furto sarebbero stati quattro o cinque uomini, che poi hanno lasciato il loro complice morente in automobile.

Come riporta Perugia Today sul posto è intervenuto il magistrato Mara Pucci e il medico legale Sergio Scalise Pantuso. Il proiettile ha raggiunto la vittima entrando dalla parte posteriore della testa. Per far luce su quanto accaduto verrà disposta l'autopsia sul cadavere dell'uomo che non aveva documenti con sè.