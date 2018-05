Cadaveri in mare a Terracina: tutti i punti oscuri della tragedia

Ora sono più chiari i contorni della vicenda legata al ritrovamento dei due corpi di madre e figlia, ieri, nelle acque di Terracina. Ma restano molte ombre sulla tragedia. Le indagini della Procura hanno consentito una ricostruzione del quadro a partire da un incidente in acquascooter avvenuto il 2 maggio scorso e costato la vita all’imprenditore di Mondragone Pierluigi Iacobucci, 32 anni. Il suo corpo era stato ritrovato giovedì scorso su una spiaggia di Baia Domizia, a sei chilometri circa dal cantiere navale da cui era partito il giorno prima. Il corpo è stato ritrovato ancora legato alla moto d’acqua.

E' emerso che poco dopo l’uomo era andato a prendere Digne Cappe, 31enne cubana, con cui probabilmente aveva una relazione, e la figlia di lei, di 4 anni. I loro corpi sono affiorati in mare solo ieri mattina, a un miglio circa dalla foce di Torre Canneto, al confine con il territorio di Fondi. Nessuno aveva denunciato la loro scomparsa e non si sapeva, fino a ieri, che si trovassero in compagnia dell’imprenditore. L’ipotesi è che anche madre e figlia siano rimaste vittime dell’incidente dopo essere state sbalzate dall’acquascooter.

I corpi sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per le autopsie. Ci sono tanti aspetti da chiarire: come mai nessuno aveva denunciato la scomparsa della donna e di sua figlia? Come mai nessuno aveva notato i tre partire insieme con l'acquscooter senza fare ritorno? E che cosa può aver causato la tragedia? Forse un incidente con un altro natante, o forse un peggioramento delle condizioni meteo.

Senza testimonianze dirette, le indagini sono complicate.

