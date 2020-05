Cade dal terzo piano, morto bimbo di 8 anni: era il figlio di un ex calciatore

Dramma ad Arezzo. Un bambino di 8 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal terzo piano dell'abitazione in cui viveva insieme ai genitori. La tragedia è avvenuta nelle serata di sabato 16 maggio: le condizioni del piccolo sono sembrate gravissime fin da subito, dopo il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale San Donato, il bimbo è deceduto.Era stato già attivato l'elisoccorso regionale Pegaso per il trasferimento l'ospedale pediatrico Meyer a Firenze.

Arezzo, morto bimbo di 8 anni: era il figlio dell'ex calciatore Michele Bacis

Era il figlio più piccolo di Michele Bacis, ex calciatore della Fiorentina (in serie B, stagione 2003-2004), dell'Arezzo, sempre in serie B, e poi allenatore della squadra amaranto negli anni della serie D. Sulle cause dell'incidente indaga la polizia per ricostruire i contorni dell'accaduto. Il tonfo sordo del corpo sul selciato è stato sentito anche dai vicini di casa, in vicolo della Dea, tra via Cesalpino e via Montetini, poco sotto Palazzo Cavallo, storica sede del municipio. E sempre i vicini di casa avrebbero sentito pochi istanti dopo un urlo, forse quello dei genitori.