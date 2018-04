Caduta Stazione spaziale cinese: la mappa delle regioni a rischio

In base agli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di Pasqua presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, la previsione di rientro in atmosfera ad 80 km della stazione spaziale cinese Tiangong-1 è stimata per le 3.17 del 2 aprile,con una finestra di incertezza tra le 5 e le 10 ore.

Le regioni che potrebbero essere coinvolte (le probabilità sono bassissime) sono le seguenti: Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Rispetto alle ipotesi precedenti, invece, si possono escludere le regioni: Liguria ed Emilia Romagna.

La possibilità che uno o più frammenti della stazione spaziale Tiangong-1 possano cadere sul territorio italiano (terre emerse) corrisponde a una probabilità stimabile intorno allo 0,2%. Le previsioni di rientro sono soggette a continui aggiornamenti perché legate al comportamento della stazione spaziale stessa rispetto all’orientamento che assumerà nello spazio e agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta, nonché a quelli legati all’attività solare.

Sulla base delle informazioni attualmente rese disponibili dalla comunità scientifica, si possono fornire alcune indicazioni utili alla popolazione affinché adotti responsabilmente comportamenti di auto protezione: