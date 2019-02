Clochard preso a calci sulla schiena: la video denuncia su Facebook

Pochi secondi di una violenza intollerabile. Questo il contenuto di un video, girato probabilmente questa estate, e condiviso ora su Facebook, nel quale si vede un ragazzino colpire con un calcio alle spalle un clochard che camminava per strada a Soccavo, un quartiere di Napoli. La vittima è un senzatetto molto noto nella zona, conosciuto con il nomignolo di "Professore" o "Dottore".

Il video è stato ricondiviso ora da un imprenditore, Marco Franciosi, nella speranza di poter risalire agli autori del gesto.

"Questo signore è un personaggio noto a Soccavo - scrive Franciosi - Qualcuno lo chiama il dottore. È un senzatetto. Probabilmente un matto. Ma non fa male a nessuno. Anzi, è anche colto ed educato. Lo vidi a ottobre molto gonfio e malmesso. Sospettai lo avessero picchiato. E ora è un po’ che non lo vedo in giro... Ho trovato questo video ma non ne so l’origine. Dal sottotitolo non credo si tratti di Facebook o Instagram. Ma credo si debba trovare l’autore di questa bestialità e, dato che è un minorenne, come minimo segnalarlo alla famiglia. Se siete di Soccavo o Pianura condividete, non credo ci vorrà tanto a trovarlo".

Come scrive NapoliToday, è stata presentata una denuncia alla polizia postale e il responsabile sarebbe già stato individuato.



