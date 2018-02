Italia sempre più vecchia: calo record delle nascite 

L'Italia non è un Paese per giovani. Sembra banale utilizzare il titolo del film di Paolo Veronesi del 2017, ma è una verità assodata, confermato dall'ultimo rapporto Istat sui dati demografici dello Stivale. Nel 2017 le nascite sono state 464mila, in calo del 2% rispetto al 2016, quando se ne ebbero 473mila: un nuovo minimo storico per l'Italia.

Secondo i dati diffusi dall'Istituto di Statistica, la popolazione residente in Italia al primo gennaio 2018 scende a 60 milioni 494mila, quasi 100mila in meno sull’anno precedente (-1,6 per mille). Un dato che conferma un trend che si registra per il terzo anno consecutivo. I decessi sono 647mila, 31mila in più del 2016 (+5,1%). In rapporto al numero di residenti, nel 2017 sono deceduti 10,7 individui ogni mille abitanti, contro i 10,1 del 2016.

Il saldo naturale, spiega l’Istat, registra nel 2017 il suo peggior risultato storico (-183mila), oltrepassando di 21mila unità il precedente record negativo registrato nel 2015 (-162mila). Nel confronto tra questi due anni emerge che a incidere negativamente sulla dinamica naturale è l’ulteriore riduzione delle nascite (464mila nel 2017 contro 486mila nel 2015) mentre il numero dei decessi è pressoché analogo (647mila contro 648mila).

Il Paese, quindi, dopo un primo decennio degli anni 2000 contraddistinto da un saldo naturale prossimo o poco inferiore allo zero, appare oggi incanalato in una spirale di decrescita naturale che, alla luce dei bassi livelli di natalità espressi, non solo appare difficilmente controvertibile ma apre la strada alla concreta prospettiva di un ulteriore allargamento della forbice nascite-decessi negli anni a venire.