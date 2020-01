Tragedia nel cantiere, operaio muore schiacciato dal bobcat guidato da un collega

Si chiamava Pasquale Marigliano, viveva a Casavatore in provincia di Napoli e avrebbe compiuto 49 anni tra pochi giorni. È lui l’operaio travolto e ucciso questa mattina dalla benna del bobcat guidato da un collega, all’interno del cantiere del nuovo Inrca a Camerano, in provincia di Ancona. Una tragica fatalità, secondo i carabinieri della Compagnia di Osimo che hanno sequestrato il mezzo e stanno conducendo le indagini.

Tragedia a Camerano, il collega alla guida del bobcat in stato di choc

L'operaio alla guida del bobcat, un 29enne d’origine albanese, risulta indagato per omicidio colposo. Era sotto choc quando è stato interrogato dai militari, insieme ai colleghi e alle altre persone presenti nel cantiere. I lavori erano ripartiti da pochi giorni, dopo un’infinita serie di stop dovuti alla burocrazia e al concordato preventivo dell’impresa capofila. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’autopsia che sarà disposta dal pm Irene Bilotta.

Operaio morto sul lavoro a Camerano (Ancona): la dinamica

La ricostruzione dell’incidente è al vaglio dei carabinieri: Il 29enne alla guida del bobcat non si sarebbe accorto della presenza del collega che gli stava andando incontro e, girandosi con il mezzo, l’avrebbe colpito inavvertitamente alla testa con il braccio meccanico. Subito sono stati lanciati i soccorsi, da Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza, sul posto sono intervenute anche l’automedica e la Croce Galla di Camerano, ma non c’è stato nulla da fare, vista la gravità delle ferite riportate dal 49enne al capo.

Camerano, il video dal luogo della tragedia

(Filmato di AnconaToday)