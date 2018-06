Pozzo degli orrori, gli esami confermano: i resti sono della povera Cameyi

I test non lasciano spazio a dubbi di sorta. Gli accertamenti medico legali di laboratorio hanno stabilito che "può ragionevolmente affermarsi" che i resti ossei, trovati nei pressi del grattacielo Hotel House di Porto Recanati (Macerata) a fine marzo, "appartengano a Cameyi Mosammet", la 15enne bengalese scomparsa ad Ancona il 29 maggio 2010.

I resti sono di Camey

I resti erano stati scoperti nei pressi di una cavità accanto ad un casolare abbandonato a poche centinaia di metri dal palazzo. A scoprire il “pozzo degli orrori” era stato il cane di una pattuglia della Guardia di Finanza, nel corso di controlli di routine.

E' quanto rende noto la Procura di Macerata che lancia un appello a chi abbia notizie su quanto accaduto affinché contatti gli investigatori per fare piena luce sulla tragica vicenda.

Appello: "Chi sa qualcosa, parli"

I magistrati maceratesi, guidati dal procuratore Giovanni Giorgio, ritengono che possa "ragionevolmente ipotizzarsi che la ragazza, una volta giunta da Ancona presso la stazione ferroviaria di Porto Recanati, si sia recata verso l'Hotel House, e poco tempo dopo sarebbe stata uccisa e sotterrata nei pressi dell'immobile".

Coloro che sono in possesso di qualsiasi informazioni utile vengono invitati a recarsi in Questura ad Ancona o Macerata, o presso uffici di polizia giudiziaria o alla Procura di Macerata. "Ciò - sottolinea la Procura - al fine di consentire di raccogliere elementi utili per lo svolgimento delle indagini apparentemente non agevoli, atteso il lungo tempo trascorso dal momento della scomparsa della minore".

Dopo la scomparsa la famiglia di Cameyi aveva lanciato diversi appelli, anche in tv attraverso la trasmissione “Chi l’ha visto”