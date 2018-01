Imbavagliato e affogato: l'atroce fine del cane trovato morto sul lungomare di Cefalù

Chiunque sia stato ha deciso per il cane, apparentemente un alano di colore bianco e nero, di fargli fare una fine atroce: gli ha avvolto la testa con un panno, lo ha legato con un cordino e una catena per assicurarsi che non riuscisse a liberarsi e lo ha gettato in mare. A fare la macabra scoperta, ieri, nel lungomare di Cefalù è stato un giovane del posto che ha chiamato un amico per farsi aiutare a portarlo sulla terraferma.

"Stavo passeggiando con il mio cane - spiega a PalermoToday Anderson Gabriel Neumann - quando ho visto questo corpo galleggiare. Chissà da quanto tempo si trovava in acqua e probabilmente non è un cane del posto. Non meritava questa fine, qualsiasi cosa abbia commesso. Chi è la bestia?". In tanti hanno pubblicato sui social la foto. Tra questi Silvio Ciolino che con quella immagine ha scatenato le reazioni degli internauti e degli animalisti che invitano i cittadini di Cefalù a collaborare per rintracciare il responsabile.

"Una volta scoperto l'accaduto è stata avvisata la Capitaneria di porto e solo qualche ora dopo - racconta Ciolino - sarebbe arrivata una camionetta della nettezza urbana per recuperare la carcassa".

