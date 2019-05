Non porta il cane dal veterinario, condannato a pagare una multa di 10mila euro

Gli operatori del canile di Modena avevano trovato Luna, una cagnolina meticcia, "vagante e in pessime condizioni di salute", ma -e questa è la buona notizia- erano riusciti a salvarla con un immediato intervento chirugico. I veterinari della Ausl emiliana erano poi riusciti a risalire al proprietario, un 42enne salentino di Gagliano del Capo, che si era -con tutta evidenza- disinteressato della salute del proprio cane che aveva sviluppato "vari tumori mammari di grosse dimensioni e ulcerati, dermatite in varie zone del corpo, calli da decubito e artrosi agli arti posteriori e anteriori".

Per i giudici l'animale era stato lasciato "in totale abbandono e incuria, cagionando all'animale notevoli sofferenze". La Corte di Appello di Bologna aveva poi rilevato come l'uomo non avesse portato la cagnetta dal veterinario, una assenza di cure che i giudidi hanno ritenuto dolosa e intenzionale come tra l'altro rimarcato dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha messo la parola fine alla vicenda processuale.

I giudici della Suprema Corte hanno infatti confermato la multa da diecimila euro comminata all'uomo "perché omise le cure all’animale nonostante questo mostrasse evidenti segni sul corpo delle pessime condizioni di salute".

Il reato contestato all’uomo, è di maltrattamento di animali.

L'imputato si era difeso cercando di spiegare come non fosse sua colpa il fatto che la cagnetta aveva sviluppato dei tumori. La Suprema Corte ha tuttavia sancito una massima di diritto a tutela dei quattrozampe, ovvero come l'omessa cura di una malattia configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali.

Il padrone è stato anche condannato a rifondere 2.500 euro all'associazione animalista Anpana costituitasi parte civile a tutela di Luna, oltre a pagare le spese giudiziarie.