Giovane mamma uccisa a coltellate, il cadavere ritrovato in un pozzo

Accoltellata e gettata in un pozzo. Il cadavere di una ragazza di vent’anni è stato trovato all’interno di un pozzo artestiano nelle campagne di Canicattini Bagni, nel Siracusano. La giovane, mamma di due bambini, era scomparsa da ieri sera. Secondo l’ANSA l’assassino l’avrebbe prima pugnalata cercando poi di spingere il cadavere nel fondo del pozzo. Il corpo è rimasto però incastrato tra le lamiere e l’assassino si è allontanato coprendolo con un coperchio di ferro.

È stato il papà della ragazza a denunciare la scomparsa facendo scattare le ricerche: la giovane – scrive Repubblica – non era rientrata a casa ieri sera e il telefono risultava sempre spesso. Il quotidiano romano scrive inoltre che la giovane ha una storia delicata alle spalle ed è stata in passato seguita dai servizi sociali. A quanto si apprende in queste ore i carabinieri stanno interrogando il compagno della ventenne.