A Milano la canna più lunga del mondo: 33 metri

Lo spinello più lungo del pianeta è italiano, anzi, milanese per la precisione. Il primato è stato realizzato il 24 maggio con una iniziativa del movimento satirico "Partito del Piccione", che per l'occasione ha reclutato 77 esperti rollatori. L'obiettivo era quello di superare i 30 metri di "canna" rollati nel Massachusetts durante l'ultimo "4.20". Ed è stato centrato: lo spinello milanese è infatti risultato lungo ben 33 metri, superando allegramente il record americano.

I rollatori italiani hanno utilizzato circa 2 chili di marijuana, rigorosamente legale (cioè con Thc pari quasi a zero), e 18 tavoli in fila per "costruire" uno spinello lungo quant'è alto un palazzo di dieci piani. Lo scopo è stato anche quello di affrontare il proibizionismo sulla cannabis e la legalizzazione.

Ispiratore dell'iniziativa è stato Pancio, comico calabrese e presidente del "Partito del Piccione", che riunisce diverse star del web. Tra i coinvolti anche Emi lo Zio, collaboratore dei Club Dogo, e altri rapper milanesi come Nerone e Babaman.

La notizia su MilanoToday