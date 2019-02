Ragazza di 16 anni palpeggiata e presa a morsi, altre minorenni sequestrate per ore

Cinque persone, di cui 3 maggiorenni e 2 minorenni, sono state arrestate dai carabinieri a Cantù per una presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta lo scorso 14 luglio. Non si è trattato di dinamiche di baby gang, hanno sottolineato i miltiari, ma di fenomeno di branco.

Violenza sessuale di gruppo a Cantù: la ricostruzione

Stando a quanto sostengono gli inquirenti, i cinque avrebbero invitato quattro ragazze, tutte italiane e minorenni, in casa di uno degli arrestati. I ragazzi erano alticci per la droga e l'alcol assunti. La marijuana, secondo quanto ricostruito, era stata portata dai due minori ed è stata offerta anche alle ragazze (che però hanno rifiutato).

Presto la situazione è degenerata: gli uomini hanno chiuso a chiave la porta di casa impedendo alle minorenni di uscire. Poi hanno concentrato le loro attenzioni perverse su una delle ragazze. La giovane è stata palpeggiata e addirittura presa a morsi. Una violenza, riferisce QuiComo, che ha spinto il giudice per le indagini preliminari a scrivere che "gli indagati hanno agito come un gruppo di animali" e che "come animali hanno brancato e aggredito le loro prede". Le ragazze sono riuscite ad uscire dalla casa solo dopo 3 ore di incubo.

Cantù, violenza sessuale su 16enne: chi sono gli arrestati

L'episodio è stato riferito ai carabinieri della stazione di Rebbio che hanno avviato le indagini e raccolto gli indizi che hanno portato l'autorità giudiziaria ad emanare i provvedimenti di custodia cautelare in carcere.ll reato contestato è quello di concorso in violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni personali e produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (solo per i due minorenni). Gli arrestati sono due albanesi di 20 anni e un marocchino di 19, e due minorenni, uno albanese e uno marocchino.