Capodanno di sangue: 12enne colpito da un proiettile, decine di feriti per i botti

E' di quattro vittime il bilancio di un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 8 sulla strada statale 100, nei pressi dello svincolo per Gioia del Colle in provincia di Bari. Secondo le prime informazioni, due vetture si sono scontrate e nell'impatto sono deceduti gli occupanti. Sul posto è al lavoro la Polizia Stradale che sta eseguendo i rilievi per accertare le circostanze dell'incidente.

Poco prima della mezzanotte un altro terribile incidente tra un minivan e un pullman è costato la vita ad una ragazza di 19 anni. L'incidente sull'autostrada A5 a Chambave, pochi chilometri da Aosta.

Botti di Capodanno: 12enne ferito da un proiettile vagante

Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due proiettili alle gambe, mentre si trovava sul balcone di casa a Napoli. È stato trasportato con mezzi privati al Loreto Mare dove ha ricevuto le prime cure, per essere poi trasferito al Santobono. Non versa in pericolo di vita. A sparare in aria, per festeggiare il nuovo anno, secondo quanto riferisce Napoli Today, alcuni ragazzini.

Sempre a Napoli altri due feriti da colpi d'arma da fuoco nella sera di San Silvestro: in nessuno di questi casi, sui quali Indaga la polizia, si dovrebbe trattare di eventi collegati 'festeggiamenti' per il Capodanno. Una pallottola vagante probabilmente spiega il ferimento alle 18 di ieri in via Carbonara di un 51enne che era alla guida della sua auto: l'uomo non ha alcun collegamento con la malavita organizzata o meno, ed è stato sottoposto a una delicata operazione perché il proiettile calibro 9x21 lo ha colpito alla zona dorsale dopo aver attraversato il cofano dell'auto e sedile posteriore.

Una donna di del quartiere di Bagnoli, di 53 anni, moglie di un pregiudicato elemento apicale del clan Sorprendente, è stata ferita alle 18.30 da una pallottola alla spalla mentre e alla guida di un'auto in piazza Seneca.

Capodanno senza vittime dei botti

Complessivamente tra Napoli e provincia si registrano 35 feriti: il più piccolo ha 8 anni ed è stato ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Un 23enne che ha perso il secondo e il quarto dito della mano destra e ne avrà per 25 giorni. Poi c'è un 56enne di Roma, ricoverato sempre per lesioni alla mano destra per scoppio di petardo, un 27enne di Castelvolturno che rischia di perdere l'occhio destro, un 30enne di Napoli che anche ha riportato un grave trauma a un occhio, cosi' come un 21enne di Napoli che ha ustioni e lesioni all'occhio destro di cui rischia la perdita ed e' ricoverato, come pure un 62enne di Pompei. Un 19enne di origini romene ha ferite multiple alle gambe da scoppio di petardi, un 49enne di Portici e' ricoverato per ustioni al corpo, un 46enne di Napoli e' pure ricoverato per un trauma la mano destra e' un 52enne di Casavatore ha lesioni al braccio e la nuca. Per quanto riguarda invece il Casertano, nessuno dei quattro feriti e' un minorenne.

Nel Casertano, i feriti sono 4: 2 ad Aversa e 2 a Sessa Aurunca Il piu' grave con la mano sinistra ustionata e un prognosi di 20 giorni, un altro con bruciature alla coscia destra ad Aversa; per quanto riguarda i due di Sessa Aurunca ancora una mano ustionata e un naso bruciato. Altri hanno riportato lesioni da scoppio che non superano i 10 giorni di prognosi.

Sei persone ferite accusa di 'botti' nel bilancio dell'ultimo dell'anno nel Salernitano. Sette giorni di prognosi sia per una donna di 50 anni per un trauma all'orecchio destro, sia per un giovane di 25 anni. Ferite al volto e sul corpo, invece, per una 52enne per l'esplosione di un petardo che ha provocato la rottura dei vetri della finestra della propria abitazione. Le sue condizioni, tuttavia, non sono preoccupanti. Traumi da scoppio alle mani, poi, per due uomini di circa trenta anni.

In provincia di Bari sono almeno sette i feriti in modo serio, due dei quali sono stati ricoverati con prognosi riservata, per le ustioni e le lesioni riportate durante lo scoppio di veri e propri ordigni. In particolare, un uomo di 54 anni residente a Palo del Colle (Ba) e' stato ricoverato all'ospedale 'San Paolo di Bari' per ustioni al volto, l'amputazione di una falange ed una lesione all'occhio, mentre un ragazzo di Molfetta, che ha riportato traumi facciali e lesioni agli occhi, e' stato ricoverato al Policlinico di Bari

Cinque i feriti, tra cui anche una bambina di 5 anni, tra Foggia e provincia: nel capoluogo due persone hanno fatto ricorso alle cure mediche, tra cui una bambina per una leggera ustione ad un occhio causato dall'esplosione di un petardo. A San Severo, invece sono tre le persone, tra cui un uomo di 51 anni che ha perso una mano dopo per l'esplosione di un petardo