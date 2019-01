Botti, il "bollettino di guerra" della notte di Capodanno

Il solito bollettino di guerra. Il giorno dopo San Silvestro è purtroppo "tradizione" fare la conta dei danni causati dallo scoppio di petardi e fuochi d'artificio.

Sono stati 658 gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 519. Il numero maggiore di interventi anche quest'anno è stato compiuto nel Lazio dove sono stati 171 (lo scorso anno furono 114), in Lombardia 88, in Campania 86, in Emilia Romagna 76 e in Toscana 52. Anche quest'anno nessun intervento in Sardegna.

37 feriti solo nella provincia di Napoli

Sono 37 i feriti per l'esplosione di fuochi d'artificio di Capodanno tra Napoli e la provincia. Il dato è in lieve aumento rispetto al primo dell'anno del 2018, quando i feriti tra capoluogo e provincia furono 35, e in diminuzione rispetto ai 45 di due anni fa. Dei 37 feriti, 20 sono in città e 14 in provincia. Sono 5 i feriti più gravi per i quali la prognosi è di 30 giorni e che sono attualmente ricoverati, mentre per gli altri la prognosi è sotto i 15 giorni. Tre i minori rimasti feriti, uno dei quali, un 12enne, ha subito l'amputazione di un dito della mano destra.

Cesate, il petardo gli scoppia in mano: giovane perde tre dita

Ma ovviamante non c'è solo la Campania. A Cesate, in Lombardia, un ragazzo di appena 23 anni si è ferito per l'esplosione di un botto, simile a un petardo, che stava maneggiando per festeggiare il Capodanno. Il giovane è in condizioni molto serie. Le primissime informazioni trapelate dall'Azienda regionale emergenza urgenza parlano della mano destra dilaniata - probabilmente da amputare - e di tre dita perse nella mano sinistra. Oltre agli arti, il ragazzo è stato colpito anche al viso e in testa. Stando a quanto riportato da alcuni testimoni, era chino sul petardo quando questo è esploso investendolo in pieno.

Bardonecchia, 19enne perde una mano

Ha perso una mano ed e' rimasto gravemente ferito a una coscia un 19enne residente nel torinese che ieri sera stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno a Bardonecchia, in Valsusa. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine il giovane, mentre si trovava all'esterno di un locale a Campo Smith, e' rimasto ferito dall'esplosione di un petardo. Soccorso il giovane e' stato elitrasportato al Cto di Torino dove si trova tuttora ricoverato. Non risulta essere in pericolo di vita.

Gli interventi dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2 a Livorno, in via Forte dei Cavalleggieri 49, per un principio d'incendio in un sottoscala, provocato probabilmente da un petardo. A causa del denso fumo sviluppatosi nel vano scala, otto persone, (tre adulti e cinque bambini) sono state soccorse e affidate alle cure del personale sanitario.

Casa a fuoco a Bassano del Grappa

Poco dopo le 3, intervento per l'incendio di un'abitazione al secondo e ultimo piano di una palazzina al centro storico di Bassano del Grappa (VI), in Via Campo Marzio 42. Tre persone intossicate dai fumi (un uomo e due donne) sono state assistite e inviate all'ospedale. Alle 5 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Tirassegno 3 a Campobasso, per l'incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque. Sei feriti sono stati trasportati all'ospedale per sintomi da intossicazione fumi.