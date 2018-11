Lavorare nelle campagne? Braccianti stipati in un cassone e pagati 4 euro all'ora

Denunce e arresti, ma anche l'ennesima conferma che il fenomeno del caporalato interessa in maniera preponderante - e se vogliamo devastante - le campagne italiane. La Polizia di Stato ha portato a termine un'importante operazione di contrasto al caporalato che ha fatto risuonare le manette in Toscana.

In lunghi mesi di indagine gli agenti hanno raccolto i racconti di 30 braccianti, in gran parte africani richiedenti asilo o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, che sono risultati impiegati al nero e privi di copertura assicurativa.

La manodopera veniva retribuita con circa 4 euro all’ora effettivi a fronte dei 7,50 euro minimo previsti dai contratti collettivi. Ovviamente nessuna maggiorazione era prevista per il lavoro svolto nei giorni festivi. È stato inoltre accertato come i braccianti viaggessero in condizioni di pericolo, seduti a terra sul cassone posteriore in metallo di un autocarro e rinchiusi con un telo in pvc per non attirare l’attenzione ed eventuali controlli da parte delle forze di polizia.

In particolare tre persone sono state arrestate con l'accusa di aver agito come caporali per reclutare manodopera a basso costo da utilizzare in vigneti e uliveti in provincia di Arezzo, ma anche in territori vicini, come Pistoia, Prato, Firenze, Siena, Lucca e Pisa.

Eseguite inoltre perquisizioni in due studi commerciali di Pistoia in uso a un consulente del lavoro: l'uomo è denunciato perché - come spiegano dalla polizia di Pistoia - della gestione delle fatturazioni e della registrazione di alcune posizioni lavorative nella banca dati dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro a prescindere dalla verifica dell’esistenza di un vero contratto in essere.

"Attraverso una procedura fraudolenta consistita nell’aprire una posizione all’Inail per soli 3 giorni, a nome della ditta intestata a prestanome che gestiva i lavori, riusciva ad ottenere il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) malgrado l’omissione totale di denunce contributive all’Inps"

Al momento non sono emersi elementi contro le aziende del settore vinicolo ed oleario che si avvalevano delle prestazioni lavorative attraverso appalti di servizio stipulati con la ditta gestita dagli arrestati.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...