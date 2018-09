Capri, la tromba d'aria è uno spettacolo

Turisti e cittadini di Capri hanno potuto ammirare una splendida tromba d'aria nel pomeriggio di lunedì 3 settembre.

Il fenomeno atmosferico, non inusuale in questo periodo dell'anno, quando si scontrano correnti calde e venti più freschi, si è formato in direzione del Faro di punta Carena ad Anacapri, sulla punta estrema occidentale dell'isola.

La tromba d'aria era visibile da diversi chilometri di distanza, è durata pochi minuti e non c'è stato alcun danno riportato.