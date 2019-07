Carabiniere ucciso a coltellate a Roma, morto il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega

Si chiamava Mario Cerciello Rega il carabiniere ucciso nella notte a Roma dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. Secondo quanto riferisce l'Arma, il miltare era intervenuto per recuperare una borsa rubata. I fatti si sono svolti in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati. Ad aggredire Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere di 35 anni originario di Somma Vesuviana, sarebbero stati due nordafricani che al momento sono in fuga.

Carabiniere morto a Roma, la dinamica dei fatti

La tragedia è avvenuta poco dopo le 3, quando i militari della stazione di piazza Farnese sono intervenuti in via Cossa dopo aver ricevuto segnalazione di una borsa rubata poco prima da due nordafricani. Il sovrintendente Cerciello, con altri colleghi che stavano svolgendo le indagini, si era appostato per fermare due persone ritenute responsabili di un furto e di un tentativo di estorsione. Bloccati dai militari, uno dei due malviventi ha estratto un coltello con il quale ha pugnalato il carabiniere colpendolo sette volte, una al cuore.

Inutile la corsa al pronto soccorso

Il carabiniere è stato trasportato d'urgenza al Santo Spirito, ma gli sforzi dei medici si sono rivelati inutili. Il militare è morto intorno alle 4 del mattino dopo un tentativo di rianimazione. MarioCerciello Rega si era sposato solo 43 giorni fa.

Carabiniere ucciso a Roma, si cercano due magrebini

In fuga i due banditi. Le forze dell'ordine stanno cercando due nordafricani, alti circa 1,80, magri, uno con felpa nera, l'altro viola, uno dei due ha i capelli mesciati. Sul posto la sezione rilievi del reparto operativo e la prima squadra del nucleo radiomobile che riceverà il cambio da squadra montante della prima sezione.

(Il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, fonte foto: Facebook)

"Una vita consacrata al dovere": il messaggio di cordoglio dei colleghi

Toccante il post condiviso su Facebook dall'Arma dei Carabinieri per ricordare il loro collega ucciso nella notte. "Nella sua nuda essenza - si legge nel post - anche la tragedia più grande è fatta di numeri: il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno".

"È morto stanotte a Roma per 8 coltellate, inferte per i 100 euro che i 2 autori di 1 furto pretendevano in cambio della restituzione di 1 borsello rubato. In gergo si chiama 'cavallo di ritorno'". "Ma quei numeri non sono freddi: sono il conto di un’esistenza consacrata agli altri e al dovere, di una dedizione incondizionata e coraggiosa, di un amore pieno di speranze e di promesse. E la tragedia reca la cifra più alta: l’infinito. Il più vivo dolore per una mancanza che affligge 110 mila Carabinieri. Il più vivo cordoglio ai Suoi cari, che stringiamo in un immenso, unico abbraccio".

La solidarietà del ministro Trenta alla famiglia del carabiniere ucciso

"Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del vice brigadiere Mario Cerciello Rega e all'Arma dei carabinieri": con queste parole il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha commentato i tragici fatti avvenuti nella notte in via Pietro Cossa.

Salvini: "Prenderemo il bastardo, lavori forzati finché campa"

E sulla vicenda del carabiniere ucciso a coltellate nel centro della Capitale è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Caccia all’uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate" ha scritto il vicepremier sui suoi canali social. "Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa".

Ultimo aggiornamento alle ore 9:58 del 26 luglio 2019