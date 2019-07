Carabiniere morto a Roma, ecco dov'è stato ucciso Mario Cerciello Rega

Si chiamava Mario Cerciello Rega il carabiniere morto a Roma nella notte dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. Secondo quanto riferisce l'Arma, il miltare era intervenuto per recuperare una borsa rubata. Ad aggredire il vicebrigadiere di 35 anni, originario di Somma Vesuviana, sarebbe stato un nordafricano fermato per un presunto furto insieme ad un suo complice. Il video. (Qui la cronaca dei fatti).