Carabinieri accusati di stupro: "Destituiti dall'Arma"

I due carabinieri accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse americane di 19 e 21 anni, Marco Camuffo e Pietro Costa, sono stati destituiti dall'Arma dei Carabinieri.

La decisione è giunta al termine dell'indagine disciplinare, partita dopo la denuncia delle due studentesse, che accusano i due carabinieri di averle violentate nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi a Firenze, nella loro abitazione di Borgo Santissimi Apostoli, in pieno centro.

Stupro Firenze: carabinieri destituiti

Come riporta Firenze Today la notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, ripresa poi anche dall'agenzia Ansa. I due carabinieri incontrarono le giovani alla discoteca Flo di Piazzale Michelangelo, poi si offrirono di accompagnarle a casa con l'auto di servizio. È nell'abitazione delle ragazze, secondo quanto denunciato dalle studentesse, che sarebbero avvenute le violenze sessuali.

I due militari, come scrive il Corriere, sono accusati dalla Procura militare di Roma anche per “concorso in violata consegna continuata e aggravata e di concorso in peculato militare aggravato”. La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per i due accusati: l'udienza dove sarà deciso se andranno a processo, scrive l'Ansa, è fissata per il 30 maggio.