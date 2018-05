Carabinieri accusati di stupro a Firenze, la Procura chiede il rinvio a giudizio

La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Marco Camuffo e Pietro Costa, i due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane di 20 e 21 anni a Firenze la notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi, dopo averle riaccompagnate a casa, in Borgo Santi Apostoli, con l'auto di servizio.

I due militari, che di recente sono stati destituiti dall'Arma dei carabinieri, devono rispondere entrambi dell'accusa di violenza sessuale aggravata. Camuffo e Costa, inoltre, il prossimo 27 giugno dovranno comparire davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Roma per rispondere dei reati di concorso in violata consegna e peculato militare.

L'episodio di stupro contestato ai carabinieri Marco Camuffo e Pietro Costa avvenne in un palazzo del centro di Firenze dove alloggiavano le due studentesse universitarie e dove erano state riaccompagnate a bordo di una gazzella del 112. A Marco Camuffo e Pietro Costa la Procura fiorentina contesta l'aggravante di aver agito abusando della qualità di carabiniere in servizio e di aver violato gli ordini impartiti dai superiori. Entrambe le ragazze, salite "illegittimamente" a bordo della Fiat Bravo del 112, sono risultate in stato di ebbrezza alcolica (1.68 grammi per litro uno, 1.59 l'altra, rilevazione effettuata alle 6.51 del mattino).

Camuffo e Costa, secondo il capo d'imputazione, avrebbero agito in modo "repentino e inaspettato" per arrivare al rapporto sessuale completo con le ragazze violentate. A Camuffo, all'epoca il più alto in grado, il pubblico ministero Ornella Galeotti contesta anche di aver afferrato per il collo una delle due ragazze e di aver ottenuto un rapporto orale. Ora sarà il gip del Tribunale di Firenze a fissare la data dell'udienza. Le dichiarazioni delle due studentesse sono già state acquisite nel corso di un incidente probatorio, pertanto non sarà necessario che tornino a testimoniare in Italia in aula.

Nei giorni scorsi Costa e Camuffo sono stati destituiti con una decisione adottata dall'Arma al termine di un'indagine disciplinare, avviata parallelamente all'inchiesta penale della Procura di Firenze a seguito delle denuncia delle due giovani americane. I carabinieri erano già stati sospesi pochi giorni dopo i fatti e tenuti a metà stipendio. Davanti al Tribunale militare di Roma si terrà il 27 giugno l'udienza preliminare per i reati di concorso in violata consegna e in peculato militare.