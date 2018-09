Rivolta nel carcere di Busto Arsizio, bombole di gas contro gli agenti: 8 feriti

Otto agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel corso di una protesta nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La protesta è iniziata dopo la lite fra due detenuti, quando uno dei due ha lanciato le bombolette di gas dei fornelletti scaldavivande contro gli agenti. Il gesto è stato subito imitato dagli altri detenuti, che hanno dato fuoco a coperte e altri oggetti lanciandoli verso il personale della polizia penitenziaria.

Gli agenti sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo dopo circa un'ora.

Il segretario generale del sindacato autonomo della polizia penitanziaria (Sappe) Donato Capece, ha spiegato come "l'esito di tale rivolta ha portato otto poliziotti in ospedale ancora in attesa di prognosi.