Migranti, cargo Maersk attracca a Pozzallo: fine dell'odissea per i 110 a bordo

La nave cargo Alexander Maersk, con a bordo 110 migranti, ha attraccato a Pozzallo, nel Ragusano, poco dopo mezzanotte.

Il sindaco Roberto Ammatuna ha ricevuto l'autorizzazione dal ministero dell'Interno. Il mercantile danese, battente bandiera olandese, era fermo in rada davanti al porto di Pozzallo, con il suo carico di migranti, da venerdì. "Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda" ha dichiarato il primo cittadino.

Cargo Maersk a Pozzallo con 110 a bordo

"Era una decisione attesa non solo da parte mia ma anche da tutta la città che ha vissuto con apprensione l'evolversi della situazione - aggiunge - Ringrazio il ministro Salvini per aver accettato la richiesta umanitaria che ho inoltrato e sono sicuro che la decisione assunta sia quella giusta. La macchina organizzativa è già attivata ed accoglieremo con l'umanità di sempre queste persone che hanno sofferto, cercando di dare loro la dovuta assistenza e restituirgli il sorriso. Oggi - conclude - è un giorno importante perché oltre alla lieta conclusione della vicenda è stato dimostrato che la solidarietà è ancora un sentimento diffuso".

Per le operazioni di attracco il comandante del cargo ha chiesto l'aiuto di un rimorchiatore e di un pilota a bordo. La portacontainer ha infatti una lunghezza di 113 metri e le operazioni di approdo sono state particolarmente complesse. Tutti i migranti a bordo sono stati poi trasferiti in un hotspot per la loro identificazione.

L'attracco della Alexander Maersk e lo sbarco dei migranti a bordo ha permesso anche il ricongiungimento di una famiglia sudanese che si era dovuta separare dopo l'evacuazione sanitaria dalla nave avvenuta sabato mattina, con una ragazzina di 8 anni fortemente disidratata ricoverata in ospedale per una gastroenterite. Con lei erano scesi dal cargo la madre e la sorellina di due anni mentre a bordo erano rimasti il padre e un fratello di 4 anni. La bimba più piccola da giorni chiedeva notizie del padre e del fratellino.

Salvini: "Una retorica i campi di tortura in Libia"

Occorre superare "la retorica" dei centri di tortura in Libia. A dirlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini che ieri è volato in Libia per una missione che lo ha portato ad incontrare diverse autorità del governo legittimo, e ha anche visitato un campo di identificazione per coloro che sono stati riportati a terra dopo aver tentato di attraversare il Mediterraneo. Un Centro, che sarà pronto entro un mese e che potrà contare mille persone ma che, soprattutto, sarà monitorato dall'Unhcr. "Poi che ci siano campi gestiti male o forme di collusione con i trafficanti è possibile - ha aggiunto Salvini - si tratta di situazioni particolari ma occorre dare tutto il sostegno possibile al governo libico perché questi restino episodi". Salvini ha poi riferito ai giornalisti di aver visto un campo per migranti dotato di "centro clinico, impianto sportivo, mensa, spazio per bambini e supporto psicologico".

Migranti trovati chiusi in un container a Genova

Cinque persone extracomunitarie sono state soccorse ieri pomeriggio in porto a Genova dopo essere state trovate chiuse all'interno di un container sbarcato da un traghetto proveniente da Tunisi. Si tratta di quattro adulti e un minore di 16 anni, provati dal caldo e disidratati per essere rimasti chiusi nel contenitore per alcuni giorni. A dare l'allarme sono stati alcuni marittimi che dopo aver sentito dei lamenti provenire dal container hanno chiesto aiuto. Sul posto la polizia di frontiera e i vigili del fuoco che hanno tagliato il lucchetto di chiusura liberando i 5 migranti.Molta paura ma nessuno di loro rischia la vita: i sanitari del 118 arrivati in porto hanno soccorso due migranti e li hanno trasferiti in ospedale dove ora si trovano in osservazione per via della disidratazione. Le indagini sul caso sono state affidate alla polizia di frontiera che sta ricostruendo il percorso del container.