Donna trovata senza vita in un agriturismo: aveva i polsi legati e uno straccio in testa

Milano, donna trovata morta in un agriturismo: ecchimosi e polsi legati

Riversa a terra, con tumefazioni ed ecchimosi ovunque. E' stata trovata così dalla segretaria dell'agriturismo 'Podere Ronchetto', alle porte di Milano, Carla Quattri Bossi, 90 anni. Sono state le sue urla a richiamare l'attenzione di un uomo nella vicina area camper che ha poi avvertito la polizia. All'arrivo del 118 nella cascina in via Pescara, però, l'anziana era ormai priva di vita, con i segni di un violento pestaggio.

La 90ene aveva anche i polsi legati e uno straccio in testa. Gli agenti della Squadra Mobile impegnati nelle indagini sull'omicidio di Carla Quattri Bossi stanno ascoltando diverse persone nel tentativo di individuare il movente del violento pestaggio che ha provocato nella vittima ecchimosi e tumefazioni in tutto il corpo causandone la morte.