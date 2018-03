Scomparso quasi un anno fa, i vigili del fuoco lo ritrovano nella sua auto in fondo al fiume

Da quasi un anno di Carlo Dafrini non si avevano più notizie. Era il 24 maggio 2017 quando l'anziano 70enne di Monticelli d'Ongina era stato visto allontanarsi a bordo della sua Fiat Bravo: viveva solo e gli amici, non vedendolo più tornare, avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola. Il suo corpo è stato ritrovato ora, all'interno dell'auto, tra le acque del Po a San Nazzaro.

Nei giorni scorsi alcuni tecnici dell'Enel avevano notato con uno scandaglio una massa d'acciaio sul fondo del fiume. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti a recuperare la carcassa di un'auto, con all'interno un cadavere. Quello di Carlo Dafrini. Ad assistere al recupero c'erano anche gli amici che avevano visto Dafrini l'ultima volta il giorno della sua scomparsa. Sul posto anche i carabinieri.

Le operazioni si sono rese complicate: i sommozzatori hanno dovuto procedere al tatto per rintracciare l’auto in profondità, in quanto non si ha una buona visuale nelle acque del Po. A complicare il recupero è stato anche il fatto che l’auto fosse capovolta e ferma in un punto del fondale dove ci sono gli scogli.

