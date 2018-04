Giornata Mondiale dell'Autismo: la storia di Carlos, oltre le difficoltà e i pregiudizi

Il 2 aprile 2018 è la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'Autismo.

La storia di Carlos

Carlos è un ragazzo di 25 anni che attraverso lo sport e Special Olympics ha trovato fiducia e maturato, nel tempo, una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Dal nuoto è passato all'equitazione, disciplina sportiva che è diventata una sua grande passione e che lo impegnerà in occasione dei prossimi Giochi Nazionali Estivi di Montecatini.

In senso più ampio, l'attività sportiva ha rappresentato per lui l'opportunità di aprirsi a nuovi interessi, come quello per la fotografia. Oggi Carlos, che negli anni è stato seguito da diversi fotografi professionisti, organizza mostre fotografiche, si accredita ad eventi nazionali ed internazionali e sogna di poter fare di questa sua passione un lavoro per il futuro.

"Carlos è perfettamente conscio di essere un ragazzo autistico, la mia speranza è che anche la società raggiunga una maggiore consapevolezza che tutti siamo diversi e che aprirsi all'altro significa seguire il proprio cuore. Ogni giorno metto gli occhiali con cui Carlos guarda il mondo e lo affrontiamo insieme" dice Alexandra, la mamma di Carlos.

"Con gli occhi di Carlos" è un breve documentario, una testimonianza di consapevolezza che l'autismo è una condizione dalla quale non è possibile uscire, ma anche che con forza, coraggio e determinazione è possibile affrontarla andando oltre le difficoltà ed i pregiudizi.

