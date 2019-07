"Sequestrate i profili social di Salvini": caso Sea Watch, Carola denuncia il vicepremier

Verrà depositata in Procura a Roma la denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini presentata dalla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete.

Il legale della donna, l'avvocato Alessandro Gamberini, annuncia che chiederà il sequestro dei profili Facebook e Twitter del leader della Lega, Matteo Salvini, e di altri social "propaganti messaggi d'odio".

"La richiesta è legittimata dalla giurisprudenza della Corte Suprema – motiva l'avvocato Alessandro Gamberini - che autorizza il sequestro dei servizi di rete e delle pagine informatiche che non rientrano nella nozione di stampa e quindi non godono delle garanzie costituzionali in tema di sequestro di stampa".

Pronte le repliche di Salvini e del suo "mago" dei social Luca Morisi che accusano la “ricca, bianca e tedesca” di voler censurare i social del leader della Lega.

La “ricca, bianca e tedesca”, “comandante” Carola, vuole censurare i social del Capitano facendoli sequestrare 😂😂😂😂😂😂 — Luca Morisi (@lumorisi) 11 luglio 2019

Dalla parte sua Salvini la butta sull'ironia evidenziando come nella denuncia si chieda il sequestro solo di Facebook e Twitter: "Non c’è limite al ridicolo. Quindi posso usare solo Instagram?"

Carola Rackete denuncia Salvini

Nelle quattordici pagine della querela vengono riporte 22 offese del ministro, contenute nei sui tweet, nelle dirette Facebook e in alcune interviste televisive. Inoltre i legali della "capitana" hanno ritenuto lesive della reputazione della loro assistita le affermazione con cui il vicepremier ha definito la ong Sea Watch come "organizzazione illegale e fuorilegge"

"Affermazioni sono lesive della mia reputazione e mettono a rischio la mia persona e la mia incolumità, in quanto dipendente e rappresentate della Sea-Watch".

Proprio sull'istigazione all'odio si incardina la seconda parte della denuncia mettendo in evidenza i messaggi di offese e minacce apparsi su Internet.

"Nelle parole di Matteo Salvini sono veicolati sentimenti viscerali di odio, denigrazione, delegittimazione e persino di vera e propria deumanizzazione".

La trentunenne tedesca ricorda ancora una volta come le sue azioni siano state motivate esclusivamente dalla necessità di tutelare la vita e l'incolumità fisica e psichica dei naufraghi a bordo. Una versione riconosciuta dalla gip di Agrigento Alessandra Vella nell'ordinanza di non convalida del fermo.

Sea Watch e l'obbligo del "porto sicuro"

Ricordiamo infatti come il soccorso in mare e l'obbligo di sbarcare in naufraghi nel primo porto sicuro è contenuta nella convenzione di Amburgo del 1979 cui l’Italia ha aderito con la Legge n. 147/1989.

Secondo i rapporti delle Nazioni Unite la Libia non può essere classificato come porto sicuro per via delle privazioni cui andrebbero incontro i migranti in un paese in guerra e con diffusi campi di detenzione.

Anche la Tunisia sfugge dai dettami di porto sicuro per via della mancante legislazione sulla protezione internazionale: pertanto non può essere garantito il rispetto dei diritti umani

Lampedusa direzione ovvia quindi nonostante le disposizioni del Decreto sicurezza? L'Onu in una lettera inviata all’Italia ha spiegato come il diritto alla vita e il principio di non respingimento prevalgono sulla legislazione nazionale "o su altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale". E per l’Art. 117 della Costituzione, un trattato internazionale ratificato e reso esecutivo nell'ordinamento italiano condiziona la produzione legislativa successiva.

Nel prendere la decisione di accostarsi a Lampedusa, la comandante Rackete avrebbe obbedito a una legge di rango superiore al decreto sicurezza bis.

E Malta? Malta è anche un porto meno vicino di Lampedusa ai luoghi dei naufragi e - come abbiamo visto - anche la legge italiana obbliga le navi a far scendere i naufraghi nel porto sicuro più vicino.