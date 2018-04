Acquista una casa ma è occupata: "Sono disperato, vado io a dormire sotto i ponti"

E' diventata una questione sociale. Diritto alla casa, diritto alla proprietà, diritti negati. Da oltre un anno il legittimo proprietario di una abitazione in zona Affori non riesce ad entrare in casa sua. Ogni mese si presenta l'avvocato, si presenta la polizia e si presentano i centri sociali. Ognuno col suo ruolo, ognuno con le sue ragioni.

Dentro c'è una mamma e un bambino, fin quando non gli verrà assegnata una abitazione diventa difficile eseguire lo sfratto. E poi c'è chi ha investito soldi, parecchi soldi per acquistare un bene di cui oggi, trascorso un anno, non ne ha ancora la disponibilità.

