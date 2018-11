L'Arma ricorda Emanuele, il carabiniere morto in servizio: "Per lui non ci saranno strade né piazze"

Dopo la tragedia a Caserta è partita la caccia all’uomo. Le forze dell’ordine sono sulle tracce del bandito che ieri sera ha causato, seppure involontariamente, la morte del vicebrigadiere dell’Arma Emanuele Reali, Il dramma si è consumato poco prima delle venti a poco più di 500 metri dalla stazione ferroviaria del capoluogo: Reali è stato investito da un treno regionale nei pressi di un passaggio a livello. Stava inseguendo il ladro in fuga quando, dopo aver scavalcato il muro della stazione, è stato travolto dal convoglio.

Inutile l’intervento dell’ambulanza: il giovane carabiniere, 34 anni, sposato e padre di due figli piccoli, è morto praticamente sul colpo. Reali era residente a Bellona, nel Casertano, ed era in servizio presso il Nucleo radiomobile della Compagnia di Caserta. I funerali del vicebrigadiere si terranno venerdì a Piana di Monte Verna, il paese della moglie di Reali.

La morte di Emanuele Reali ha provocato tanta rabbia tra i colleghi dell’Arma che adesso stanno lavorando per cercare di individuare il fuggitivo. Secondo CasertaNews, si tratta del quarto membro di una banda di ladri che nella mattinata di ieri si era resa responsabile di un furto in un appartamento nei pressi del parco La Selva.

I militari erano stati allertati dai residenti del parco che avevano visto arrivare i malviventi a bordo di un auto. Proprio il ladro inseguito da Reali è attualmente l'ultimo componente ancora ricercato dai carabinieri, che stanno passando al setaccio anche le telecamere nella zona della stazione per scoprire eventuali dettagli che possano indicare dove si sia diretto il malvivente. Due dei quattro banditi sono stati presi subito dopo il colpo, un terzo è stato catturato poco prima della tragedia nei pressi della stazione. Ora i militari sono sulle tracce del quarto uomo.

(I carabinieri all'interno di Parco La Selva dopo l'inseguimento)



"Una preghiera e un abbraccio commosso alla famiglia, agli amici di Emanuele e a tutta l’Arma dei carabinieri". Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha reso omaggio, con un post sui social, al vicebrigadiere scomparso.

L’Arma dei carabinieri ha commentato così su facebook la morte del militare di 34 anni.

"È morto schiantato da un treno Emanuele Reali, figlio di genitori che non è naturale siano destinati a sopravvivergli, marito di una donna a cui mancherà come l’aria, padre di due bimbe così piccole che a stento lo ricorderanno. È morto schiantato da un treno a Caserta, mentre inseguiva il quarto autore di un furto, l’ultimo ancora da arrestare. La sua fine richiama alla mente La locomotiva di Francesco Guccini, anche se è proprio un’altra storia. Ma c’è un verso di quella canzone che recita: ‘Gli eroi son tutti giovani e belli’.

Era giovane il 34enne Emanuele Reali, quanto l’entusiasmo che lo ha spinto a rincorrere un reo senza preoccuparsi delle conseguenze, al buio lungo il binario di una ferrovia. Ed era bello quanto il suo atto coraggioso, unicamente dedito al dovere. Non avrà strade né piazze Emanuele Reali, perché è 'solo' l’ennesima vittima di una guerra combattuta tutti i giorni, quella silenziosa contro il crimine. E perché, anche se qui lo scriviamo quattro volte, il suo nome a breve non lo ricorderà nessuno. Per noi però Emanuele Reali, Vice Brigadiere dei Carabinieri, sarà eternamente giovane e bello. Sarà per sempre un EROE".