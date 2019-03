Yara, il consulente della difesa: "Ci sono elementi per riaprire il caso, ne vedremo delle belle"

"Nel revisionare le carte ci sono delle anomalie che potrebbero portare a riaprire il caso. Ci servono elementi forti e concreti, li stiamo classificando uno ad uno e credo che questa possibilità possa esserci". Lo dice Ezio Denti, uno dei consulenti tecnici della difesa di Massimo Bossetti, intervenendo ai microfoni della trasmissione 'L’Italia s’è Desta' in onda su Radio Cusano Campus.

Omicidio Yara, il consulente della difesa: "Ne vedremo delle belle"

Per l'omicidio di Yara Gambirasio, il muratore di Mapello è stato condannato all'ergastolo, sentenza confermata anche in Cassazione. La revisione del processo? Le possibilità sono poche, fa capire Denti, ma la difesa ci crede. "Per un processo di revisione serve qualcosa di forte, fortissimo. Non posso entrare nei dettagli ma crediamo di avere elementi sufficientemente forti per poter riaprire il caso, ne sono più che convinto. Mi mancano ancora dei tasselli importanti ma se riuscirò ad incastrarli allora ne vedremo delle belle".

Bossetti, la difesa: "Abbiamo ricevuto informazioni interessanti"

"Non mi sono mai fermato. Abbiamo ricominciato da capo. Il tempo ci darà ragione", ha aggiunto Denti, ribadendo che "l’errore di questo processo è all’inizio. C'è un errore che si son portati fino alla fine".

Sui dettagli il consulente non si sbottona, ma qualcosa lascia trapelare: "Al di là delle questioni scientifiche, comunque centrali, ci stiamo concentrando sulle attività di soggetti interessanti. Noi avevamo fatto un appello ai cittadini di Brembate per chiedere loro di farsi avanti se sapevano qualcosa. Abbiamo quindi ricevuto diverse informazioni che sono interessanti".