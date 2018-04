Cassiera ritaglia i punti del Mulino Bianco, confermato licenziamento per "giusta causa"

Ritagliava i punti premio dalle confezioni di cracker del Mulino Bianco, poi rimetteva sullo scaffale le confezioni, come se nulla fosse. Per questo una cassiera di un supermercato ha perso il lavoro e ora la Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa da parte della Cooperativa Adriatica.

L'avvocato della donna ha provato a impostare la difesa sottolineando la sproporzione tra il comportamento contestato, ritenuto di piccola entità, e la massima sanzione disciplinare inflitta alla lavoratrice, ma la Cassazione ha ritenuto invece di dover confermare la sentenza del 2016 della corte d'Appello di Ancona.

Queste le motivazioni dei giudici marchigiani:

"Una condotta idonea a determinare la rottura del vincolo fiduciario, considerate anche le mansioni di cassiera svolte dalla lavoratrice, con maneggio di denaro aziendale, ne induceva in senso contrario l'esiguo valore dei beni sottratti, in quanto la condotta, neppure determinata da motivi di bisogno, giustificava una prognosi non favorevole sulla correttezza"

A prescindere quindi dall'entità patrimoniale del danno, ciò che ha determinato il licenziamento è la conseguenza dell'azione della donna - ripresa anche dalle telecamere - sul rapporto di lavoro, il cui comportamento avrebbe rotto il vincolo fiduciario.

Alla cassiera era stato anche contestato l'aver rubato due scatole di caramelle, circostanza non testimonianta dai filmati delle telecamere ma ammessa dalla dipendete al suo capo reparto.