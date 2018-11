Il maltempo fa strage, villetta sommersa dalla furia dell'acqua: nove morti, due sono bambini

Tragedia a Casteldaccia,alle porte di Palermo. Nove persone, tra cui donne e bambini, sono morti in una villa in contrada Cavallaro a causa dell'esondazione del fiume Milicia ingrossato dalle piogge cadute ieri. I soccorritori sono arrivati intorno a mezzanotte, trovando la villetta sommersa dall'acqua. E sempre a causa del maltempo un uomo è morto a Vicari.

La villa si trova al confine dei comuni di Altavilla e Casteldaccia, non distante dall'autostrada Palermo-Catania. Secondo le prime informazioni nell'abitazione si trovavano amici e parenti per trascorrere insieme la serata. Due persone, un uomo e una bambina, si sarebbero salvate perché uscite per andare ad acquistare dei dolci. Una terza persona rimasta fuori dalla casa ha lanciato l'allarme col cellulare aggrappandosi a un albero quando l'abitazione è stata sommersa dall'acqua. Le vittime sarebbero annegate perché l'acqua è arrivata veloce raggiungendo il soffitto.

Acqua e fango fino al tetto

L'acqua e il fango che ieri sera hanno invaso la villetta di Casteldaccia, nel palermitano, uccidendo nove persone, hanno raggiunto il tetto della casa di contrada Dagali. La villa, che si trova a poche centinaia di metri dal fiume Milicia esondato, è su un'unica elevazione. Questa mattina, sotto un timido sole, c'è la devastazione. Un camper finito contro un muro, due auto accartocciate, sedie a sdraio sul tetto, e ancora oggetti sparsi su tutto il terreno.

A perdere la vita un interno nucleo familiare composto da padre, madre, figlie e nonne. Sul posto ci sono vigili del fuoco, carabinieri, Protezione civile e sanitari del 118. A coordinare le operazioni dei soccorsi e del recupero delle salme è il prefetto Antonella De Miro, all'interno della prefettura di Palermo è stata creata un'unità di crisi. Sul luogo dell'incidente il sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto: "Si tratta di una tragedia di proporzioni immani - dice a PalermoToday - una famiglia intera è stata spazzata via. Qui non ha nemmeno piovuto troppo, presumo che l'acqua sia arrivata dall'entroterra. Il fiume Milicia parte dalla zona di Ventimiglia".

I nomi delle vittime, c'è anche una bimba di un anno

Tra le vittime anche la piccola Rachele Giordano: aveva solo un anno. Le altre vittime sono: Federico Giordano, 15 anni; la madre Stefania Catanzaro, 32, moglie dell’unico sopravvissuto; il nonno Antonino Giordano, 65 anni, e la moglie Matilde Comito di 57; il figlio Marco Giordano, 32 anni, e la sorella Monia Giordano, 40; Francesco Rugò 3 anni, Nunzia Flamia 65 anni.

Maltempo, ricerche in corso a Vicari

Un morto e una persona scomparsa a Vicari. La jeep sulla quale viaggiavano in due è stata travolta dalle acque del fiume san Leonardo che è straripato in più punti. Il titolare di un distributore di carburante del posto - Alessandro Scavone di 44 anni - è stato trovato morto dopo ore di ricerca, l'amico invece (Salvatore D'Amato di 21 anni) risulta ancora disperso. Insieme erano andati a recuperare un terzo giovane che si trovava isolato nel distributore e che si è salvato al rientro lanciandosi dal veicolo.

Grave la situazione in tutta la provincia. Interrotte provinciali e statali, con l’isolamento dei comuni di Campofiorito e Castronovo, il Prefetto ha richiesto l’intervento dell’Esercito, ed il Genio Guastatori è impegnato a garantire con i propri mezzi il ripristino della percorribilità delle strade statali 118 da Bolognetta a Marineo per poi salire fino a Corleone, Prizzi e svoltare sulla 188 per Castronovo.

Maltempo, paura tra Ficarazzi e Bagheria

Momenti di panico per la scomparsa di una mamma e della sua bambina nelle campagne tra Ficarazzi e Bagheria. La donna e la figlia sono state ritrovate aggrappate a un albero. Nell'area tra Villabate e Bagheria sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco, guidati dal centro coordinamento dei soccorsi istituito venerdì in prefettura.

